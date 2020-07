전남도, 29번째 확진자 발생 ‘개인 방역수칙 준수’ 당부

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남지역에서 29번째 코로나19 확진자가 발생함에 따라 전남도가 긴급발표문을 통해 도민들의 자발적인 방역수칙 준수를 당부했다.

현재 전남도는 지난 6일부터 방역단계를 ‘생활 속 거리두기’에서 ‘사회적 거리두기 2단계’로 격상해 강력한 방역조치를 시행하고 있습니다.

이에 따라 실내 50명 이상, 실외 100명 이상의 모임과 행사 개최 전면 금지되고 대중교통·음식점·카페 등을 이용할 때 마스크 착용이 의무화 됐다.

또 노인요양병원·노인요양시설의 외부인 면회 금지됐으며 공공기관 등에서 운영하는 다중이용시설 운영 전면 중단됐다.

도는 동일 생활권에 있는 광주지역 코로나19 지역감염이 무서운 속도로 전파되고 있는 상황으로 어느 때 보다 매우 엄중하게 대처할 때로 판단하고 있다.

전남도 관계자는 “광주 광륵사 등에서 확산되고 있는 코로나19 바이러스 상당수가 기존 ‘S형’보다 전파력이 훨씬 강한 변이체인 ‘GH형’으로 확인되고 있다”며 “최근 광주·전남 확진자들의 감염경로를 보면 종교시설, 병원, 학원, 방문판매장 등 밀집·밀접·밀폐 등 3밀 시설에서 훨씬 많이 발생하는 것으로 파악되고 있다”고 말했다.

이어 “이번 주가 지역감염 차단의 성패를 가르는 중대 전환점이 될 것입니다. 도민 한분 한분의 협조가 절실하다”면서 “밀집, 밀접, 밀폐된 고위험 장소의 출입은 삼가하고 실내에서는 반드시 마스크를 착용해 달라”고 당부했다.

