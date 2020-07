합천군수, 예산 7000억원 시대 ‘행복한 군민 희망찬 합천’ 실현

교통중심 합천군 발전에 전 행정력을 집중

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천 문준희 군수는 민선 7기 2주년 주요성과로 예산 6000억원 시대를 열어 ‘행복한 군민 희망찬 합천’ 실현의 원동력이 됐다고 7일 밝혔다.

민선 7기 출범 당시 예산 규모가 5396억원이었지만 2년 지나 6392억원으로 전반기에만 996억원(18%)이 증가했다.

군은 의존 재원 확보인 국비 지원·공모사업 선정을 위해 국회, 중앙부처, 경남도 등으로 뛰었다.

문 군수는 지난해 ▲가야면 농촌 중심 활성화 160억원 ▲삼가면 도시재생 뉴딜 187억원 ▲풍수해 생활권 정비 342억원 ▲성산 자연재해위험지구 개선 390억원 ▲합천영상테마파크 198억원 ▲농촌 신 활력 플러스 70억원 ▲아이 행복센터건립과 국공립어린이집 건립 25억원 등 48개 사업에 국도지 1690억원을 확보했다.

또 주거와 생활사경계선, 관광과 체육시설 구축, 농업 시설 확충, 아이 키우기 좋은 환경조성 등 다양한 분야에 재정을 투입했다.

2021년 신규사업으로 덕곡면 기초생활거점조성(40억원), 의료취약지 지원사업(13억원)과 공모 사업으로 도시재생 뉴딜사업, 풍수해 생활권 종합정비사업, 자연재해 위험 개선지구 정비사업, 상습가뭄 재해지구 정비사업, 하수도 정비사업 등 각 분야에 국비 확보에 총력 다할 계획이다.

남부내륙고속철도 사업은 정부 재정(4조 7000억원) 사업으로 ‘합천역사’를 반드시 유치해 '서부 경남 육지의 섬'이라는 오명을 벗고 사통팔달 교통 발전을 위해 행정력을 집중할 계획이다.

군은 민자유치사업으로 추진 중인 합천 신도시건설(1조1185억 원), 국제학교건립(1조2000억원), 합천호텔건립(537억원), 합천 청정에너지복합단지 조성(1조5000억원), LH 청년, 신혼부부 행복주택 건립사업(130억원) 등을 유치해 부족한 재정을 보완한다.

군은 지난 2년을 거울삼아 후반기에도 국도지 확보해 예산 7000억원 시대를 열어 ‘행복한 군민 희망찬 합천’ 실현할 것이다.

문 군수는 “포스트 코로나 시대 준비, 체계적 투자로 미래를 여는 인프라 구축, 전국에서 가장 쾌적한 힐링 관광 도시조성, 농업 분야 신 활력 불어넣기, 편안하게 살 수 있는 정주 여건 조성, 군민 모두가 행복한 맞춤형 복지 구현에 매진할 것이다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr