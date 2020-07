블랙핑크 신곡, 美 빌보드 ‘핫 100’ 33위…韓 걸그룹 최고 기록

걸그룹 블랙핑크의 신곡 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That)이 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서 33위를 차지했다. 사진=YG엔터테인먼트 홈페이지 캡처.

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 걸그룹 블랙핑크의 신곡 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That)이 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서 33위를 차지했다. 이는 K팝 걸그룹이 이 차트에서 기록한 최고 순위다.

빌보드 차트는 7일(한국시간) 공식 트위터를 통해 '하우 유 라이크 댓'이 이번 주 '빌보드 핫 100' 차트에 33위로 데뷔할 것이라고 예고했다.

블랙핑크는 앞서 팝스타 레이디 가가 노래에 피처링한 '사워 캔디'(Sour Candy)로 지난달 핫 100에서 33위에 오른 바 있지만 이번에는 단독 싱글로 기록해 더욱 의미가 깊다.

앞서 블랙핑크는 지난해 4월 단독 싱글 '킬 디스 러브'로 '핫 100' 41위에 오른 바 있다.

또한 블랙핑크는 2018년 '뚜두뚜두'(DDU-DU DDU-DU)로 55위에 올랐고, 영국 팝가수 두아 리파와 함께 부른 '키스 앤드 메이크업'으로 93위를 차지한 바 있다.

'빌보드 핫 100'은 스트리밍 실적과 음원 판매량, 라디오 방송 횟수 등을 통산해 개별 곡의 인기를 보여주는 차트다. 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'이 팬덤 크기와 관련이 있다면 '핫 100'은 노래의 대중적 인기를 보여주는 지표로 여겨진다.

한편 미국 현지시간으로 7일 '하우 유 라이크 댓'의 핫 100 순위가 적용된 빌보드 차트가 공개된다. 이번 곡은 영국 오피셜 차트 싱글 차트에서도 20위를 기록하며 국내 걸그룹 단독 싱글로는 최고기록을 세웠다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr