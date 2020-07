이낙연 "노영민 부동산 문제 아쉬워…합당한 조치 이뤄지길" (종합)

[아시아경제 강나훔 기자] 더불어민주당 유력 당권 주자인 이낙연 의원이 7일 노영민 대통령비서실장의 부동산 논란과 관련해 "합당한 처신과 조치가 있길 바란다"고 말했다.

이 의원은 이날 당대표 출마 선언 직후 기자들과 만난 자리에서 노 실장 논란과 관련한 입장을 묻는 질문에 "아쉽다는 생각이 든다"며 이같이 말했다.

앞서 노 실장은 청와대 참모진의 1주택 외 주택매각 권고에 따라 자신이 소유한 서울 반포 아파트와 충북 청주 아파트 중 청주 아파트를 팔기로 해 논란이 일었다.

이 의원은 정부·여당의 부동산 대책 추진 방향에 대해서 "기본적으로 불로소득은 근절해야 하고 실수요자나 청년층, 생애 처음으로 집을 가지려는 분들, 전월세 입주자 같은 분들은 보호돼야 한다"며 "그런 대원칙 하에서 부동산 시장이 지금보다 훨씬 더 안정 유지할 필요있는데, 정책의 큰 기둥은 공급확대, 과세강화, 그리고 과잉유동성이 산업으로 흘러들어가도록 유도하는 일이 필요하다"고 했다.

이어 "다주택자 세금은 대폭 강화할 필요 있고 누진적으로 강화할 필요 있다"며 "그대신 실수요자, 생애 첫 주택구입자, 청년층, 전월세 입주자에 대해서는 훨씬 더 세밀한 배려가 있어야 한다"고 했다.

이 의원은 부동산 공급 확대를 위해 그린벨트 해제 가능성이 거론되는 데 대해 "(서울시와) 이미 여러차례 협의했는데 지금까지의 결과가 협의의 결과"라며 "(박원순) 시장님의 생각이 확고하다면 다른 방법도 함께 테이블에 올려놓는게 합당하다"고 했다.

앞서 박 시장은 그린벨트 해제 가능성이 거론되는 데 대해 "그린벨트 해제는 안 된다는 게 서울시의 기본적인 철학"이라며 일축한 바 있다.

이 의원은 지난 총선 당시 종부세를 낮추자고 했던 자신의 주장에 대해선 "그때 말한 것은 1가구 1주택을 실수요자로서 장기거주한 분에 대해선 고려할 필요가 있다고 말했던 것"이라며 "지금 정부가 검토하는 것이나 제가 생각하는 것은 선거때 말씀드린 것과 배치되지 않는다"고 했다.

이 의원은 당정 관계에 대해 "지금 부동산 문제를 포함해 중소기업, 소상공인, 자영업자를 지원하는 문제 등에서 현장에서는 여전히 정책이 소기의 성과를 내는데 지체되는 현상들이 있다"라며 "아무래도 정부보단 당이 더 현장에 밀착해 있기 때문에 현장에서 생기는 일이나 사각지대를 지적하고 그것을 보완하는 일을 우선해야 할 것"이라고 했다. 그러면서 "외교안보에서도 당이 과거보다 전문성 가진 의원 많이 확보하고 있기 때문에 이젠 정부가 하는 일에 좀 더 많은 제안을 한다거나 의원들의 활동을 통해서 정부가 하는 일을 좀 더 적극적으로 견인하는 역할을 해나가야 한다고 생각한다"고 말했다.

한미워킹그룹이 남북 관계를 저해하고 있다는 주장에 대해선 "한미워킹그룹이 나름의 취지 있었지만, 때론 원래의 취지보다 더 많은 제약을 준것도 사실"이라며 "그런 것들을 바로 잡아 본래의 취지가 더 많이 살아나도록, 여야가 의견을 모아 제안하면 힘이 실릴 것"이라고 강조했다.

이 의원은 청년층 지지율이 하락의 원인으로 꼽히는 '인국공 사태'에 대해 "기본적으로 견지돼야 할 가치가 있다. 노동의 양극화를 완화해가야 한다"면서 "그것을 위해선 비정규직의 정규직화는 계속돼야 한다. 그리고 당연히 청년들께 공정한 기회가 보장돼야 하고 더 많은 청년 일자리 제공돼야 한다"고 했다. 이어 "현안이 대단히 복잡하게 얽혀있어 정치권에서 한두마디 말로 하는 것은 문제해결 도움 안된다"라며 "국토교통부, 고용노동부 등 그 주체들이 지금도 대화를 계속하고 있기 때문에 현명한 대화가 이뤄지길 기대한다"고 했다.

이 의원은 야당과의 대화를 위해 자신이 제안한 '민생연석회의'와 관련 "제가 기회를 갖게 된다면 맨 먼저 김종인 위원장을 찾아뵙겠다. 김 위원장과는 35년의 인연을 갖고 있다. 그 기간동안 좋은 선후배로 지내왔다"라며 "제가 배울 것은 배우고 부탁드릴 것은 부탁드리면서 협조를 요청하겠다"고 했다.

이 의원은 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 갈등에 대해선 "장관의 합법적 지시는 검찰이 따르는게 당연하다"라며 "지금 같은 불편한 상태가 빨리 정리되고 해소되기 바란다"라고 했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr