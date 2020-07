7월 7일 코스피, 23.76p 내린 2164.17 마감(1.09%↓)

2020년 07월 07일 코스피 지수는 23.76p (1.09%) 하락한 2164.17로 마감했습니다.

금일 코스피 주요 상승 종목은 삼아알미늄 삼아알미늄 006110 | 코스피 증권정보 현재가 5,160 전일대비 1,185 등락률 +29.81% 거래량 2,424,977 전일가 3,975 2020.07.07 15:30 장중 close , 페이퍼코리아 페이퍼코리아 001020 | 코스피 증권정보 현재가 1,635 전일대비 375 등락률 +29.76% 거래량 3,546,937 전일가 1,260 2020.07.07 15:30 장중 close , 삼성중공우 삼성중공우 010145 | 코스피 증권정보 현재가 529,000 전일대비 121,500 등락률 +29.82% 거래량 364,681 전일가 407,500 2020.07.07 15:30 장중 close 이며, 코스피 주요 하락 종목은 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 110,500 전일대비 23,000 등락률 -17.23% 거래량 1,513,573 전일가 133,500 2020.07.07 15:30 장중 close , YG PLUS YG PLUS 037270 | 코스피 증권정보 현재가 3,470 전일대비 345 등락률 -9.04% 거래량 12,212,657 전일가 3,815 2020.07.07 15:30 장중 close , KG동부제철우 KG동부제철우 016385 | 코스피 증권정보 현재가 128,500 전일대비 11,000 등락률 -7.89% 거래량 6,446 전일가 139,500 2020.07.07 15:30 장중 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr