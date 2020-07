[아시아경제 이민지 기자] 미래산업 미래산업 025560 | 코스피 증권정보 현재가 3,475 전일대비 125 등락률 -3.47% 거래량 653,989 전일가 3,600 2020.07.07 15:19 장중(20분지연) close 은 7일 쌍방울 쌍방울 102280 | 코스피 증권정보 현재가 812 전일대비 2 등락률 +0.25% 거래량 1,579,477 전일가 810 2020.07.07 15:19 장중(20분지연) close 과 38억5440만원 규모로 KF보건용 마스크 제조 장비 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약금액은 지난해 매출액 기준 14%에 해당한다. 계약 종료일은 이달 31일까지다.

