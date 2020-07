[아시아경제 이민지 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 110,500 전일대비 23,000 등락률 -17.23% 거래량 1,500,835 전일가 133,500 2020.07.07 15:19 장중(20분지연) close 은 7일 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 215,800 전일대비 49,800 등락률 +30.00% 거래량 186,461 전일가 166,000 2020.07.07 15:19 장중(20분지연) close 와 앨러간의 미국 국제무역위원회(ITC) 제소건과 관련해 영업비밀을 침해했다는 예비결정을 확인했다고 공시했다.

대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 110,500 전일대비 23,000 등락률 -17.23% 거래량 1,500,835 전일가 133,500 2020.07.07 15:19 장중(20분지연) close 은 “ITC 행정판사는 예비결정서 10년의 수입금지명령을 포함한 구속력 없는 권고를 했다”며 “ITC 최종판결이 올해 11월에 예정된 만큼 최종판결서 적극 소명할 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr