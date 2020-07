속보[아시아경제 강나훔 기자] ] 더불어민주당 유력 당권 주자인 이낙연 의원이 7일 노영민 대통령비서실장의 부동산 논란과 관련해 "합당한 처신과 조치가 있길 바란다"고 말했다.

이 의원은 이날 당대표 출마 선언 직후 기자들과 만난 자리에서 노 실장 논란에 관련한 입장을 묻는 질문에 "아쉽다는 생각이 든다"며 이같이 말했다.

