강남 등 규제지역 집 가진 민주당 다주택자 21명, 400억 규모

[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당 177명의 의원 중 다주택자는 23%인 42명이고, 서울 강남 등 규제지역에 집을 갖고 있는 다주택자는 21명으로 나타났다. 21명의 의원들이 신고한 부동산 가액을 합하면 400억원 규모에 이른다.

경제정의실천시민연합(경실련)이 총선 전 후보들이 선거관리위원회에 등록한 자료를 기준으로 했는데, 김홍걸 의원의 부동산 신고액이 76억여원으로 가장 많고 박병석 국회의장도 46억원에 이른다. 서초구 소재 주택이 32억원가량이다. 다만 박 의장은 경실련이 발표한 내용 중 대전 소재 주택은 보유가 아니라 월세이므로 다주택자가 아니라고 밝혔다.

경실련은 7일 기자회견을 통해 이 같은 민주당 의원들의 주택 보유 현황을 발표하고 "다주택 의원들은 지금 당장 주택을 처분해야 한다"고 주장했다.

6.17 대책 이전 기준으로는 규제지역 내 주택 보유 다주택 민주당 의원은 12명이었는데, 강화된 대책이 나온 이후는 9명이 더 늘어난 것이다. 이들이 보유한 규제 지역 내 부동산 수는 63채다.

김홍걸 의원은 아파트 2채와 주택 1채, 상가 1채 등 76억4700만원, 양정숙 의원은 아파트 3채와 건물 1채 58억9246만원이다. 박 의장은 아파트와 창고, 상가, 임야와 대지 등 46억3513만원의 부동산을 갖고 있다.

박 의장은 "서울 서초구 아파트의 경우 기자 때부터 소유해 만 40년간 실거주를 하고 있다. 이 아파트는 재개발에 따른 관리처분기간이어서 3년 간 매매가 불가능하다"면서 "대전 서구 아파트는 월세로 살고 있어 1가구1주택자"라고 했다. 경실련 측은 "후보 등록 당시 대전 아파트도 보유한 것으로 돼 있었다"고 했다.

그 밖에 임종성 의원 42억1700만원, 김회재 의원 20억1800만원, 김병욱 의원 19억6500만원 등으로 뒤를 이었다.

지난달 경실련이 전체 의원들을 대상으로 한 조사를 보면, 21대 국회의원 신고 부동산 재산 평균은 15억3000만원으로 국민 평균의 4배에 달한다. 민주당 의원들의 평균 부동산 재산은 9억8000만원이며 다주택자 비중은 23%이며, 미래통합당은 20억8000만원, 40%로 나타났다.

경실련은 "문재인 정부의 모순적인 행보에 다주택자들은 매물을 내놓지 않고, 시장과 정책을 관망하고 있다"면서 "집권 여당인 민주당은 부동산의 거품 제거와 투기 근절에 앞장서야 함에도, 스스로 투기세력화 되어 부동산 개혁에 반대해왔다"고 비판했다.

이어 "민주당 당 대표와 원내대표는 총선을 앞두고 보여주기식 주택처분 권고를 하고도 이행하지 않은 사실에 대해 국민들에게 사과하라"면서 "다주택 소유 국회의원들은 당장 실수요 외 부동산을 처분하라"고 요구했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr