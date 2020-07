경부고속도로 개통 50주년… '도로의 날' 기념식 열려

[아시아경제 이춘희 기자] 국토교통부와 한국도로협회는 7일 오후 3시 서울 서초구 더케이호텔에서 '2020 도로의 날' 기념식을 개최했다고 이날 밝혔다.

매년 7월7일인 도로의 날은 50년 전인 1970년 경부고속도로가 개통된 날을 기념해 기념해 도로교통인들의 자긍심 고취와 도로산업 발전을 도모코자 1992년 처음 제정됐다. 이후 매년 정부 차원에서 기념식이 열려왔다.

특히 이번 행사는 경부고속도로 개통 50주년 기념으로 열리는 행사라는 특별한 의미를 살려 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등에 따른 어려운 경제환경을 극복하고 재도약하겠다는 다짐과 희망을 담아 '기적의 50년! 희망의 100년!'이라는 주제로 새로운 비전을 제시했다.

이날 행사에는 정세균 국무총리를 비롯해 손명수 국토부 2차관, 김진숙 도로공사 사장, 도로교통 관련 기업 임직원 및 수상자 가족 등 250명이 참석했다. 행사장 사전 방역, 3중 발열 체크 등 생활속 거리두기와 철저한 방역지침을 준수하며 거행됐다.

이날 기념식에서는 그간 도로교통 분야 발전에 기여한 유공자 77명에 대한 정부포상 및 국토교통부 장관표창 수여도 열렸다.

최고의 영예인 동탑산업훈장은 오랜 기간 도로설계 산업 발전을 위해 노력해 온 박석주 동성엔지니어링 상임고문이 수훈의 영광을 안았다. 박 상임고문은 45년 간 제2영동고속도로와 고창-담양 고속도로 등 20여건의 고속도로 설계는 물론 60여건의 국도와 지방도 설계 참여를 통해 국가 간선도로망 확충 및 경제발전에 기여한 공로를 인정받았다.

이외에도 이정용 삼보기술단 부사장 등 2인이 산업포장을, 송준호 쌍용건설 부장 등 5인이 대통령 표창을, 김석진 계룡건설산업 부장 등 6인이 국무총리 표창을 받았다.

주현동 국토부 도로국장은 "우리나라 경제성장의 상징인 경부고속도로 개통 50주년을 맞이해 국내 도로교통 분야는 물론 해외 현장에서 수고해 주시는 도로교통인들께 진심으로 감사드린다"며 "도로와 정보통신 기술이 융합된 디지털 도로를 기반으로 4차 산업혁명을 선도하고 일자리 창출과 경제 재도약을 위해 노력하겠다"고 말했다.

