사학연금, 조직문화 혁신 위한 노사공동 선언 발표

[아시아경제 이민지 기자] 사립학교교직원연금공단(이하 사학연금)은 7일 나주본사에서 노동조합과 조직문화 혁신을 위한 ‘노사공동선언문’을 발표했다고 밝혔다.

이 날 발표된 노사공동선언문에는 ▲직장내 괴롭힘 척결 ▲ 다양한 소통프로그램 신설 ▲ 인사기준 전면개정 ▲ 생활복지 강화 ▲ 미래발전 정책제안 ▲ 사회적 책임이행 ▲ 성과보상체계 마련 등의 실천과제가 담겨 있다.

주명현 이사장과 심동현 노동조합 위원장은 이 날 선언식에서 노사가 힘을 합쳐 코로나19의 국가적 위기를 극복하고, 조직문화 혁신으로 즐거운 일터 만들겠다는 뜻을 함께 했다. 나나가 7가지 실천과제 달성으로 안정적인 기금운영과 지속적으로 발전하는 연금기관으로서 위상을 확고히 다지기를 약속했다.

주명현 이사장은 "노사가 함께 협력해 모범적인 상생의 조직문화를 만들고 이를 토대로 발전하는 사학연금이 되도록 최선을 다 하겠다”고 말했다.

