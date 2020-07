파나진 'TERT 돌연변이 검출 키트' 임상시험 완료

식품의약품안전처에 의료기기 3등급 허가 서류 접수

[아시아경제 금보령 기자] 파나진 파나진 046210 | 코스닥 증권정보 현재가 4,190 전일대비 175 등락률 +4.36% 거래량 336,387 전일가 4,015 2020.07.07 14:47 장중(20분지연) close 이 피엔에이클램프 TERT 돌연변이 검출 키트(PNAClampTM TERT Mutation Detection Kit)에 대한 임상시험을 완료했다.

파나진은 피엔에이클램프 TERT 돌연변이 검출 키트에 대해 임상시험을 완료하고, 식품의약품안전처에 의료기기 3등급 허가 서류를 접수했다고 7일 밝혔다.

2017년 파나진은 TERT 돌연변이 검출 키트 개발에 성공했다. 최근에는 국내 대형병원에서 임상시험을 성공적으로 마무리했다.

파나진은 이번 임상시험 성공을 통해 자체 기술력의 우수성과 제품의 성능을 인정받게 됐다. 파나진 측은 TERT 돌연변이 검출 키트가 의료 현장에서 사용될 수 있도록 빠른 시간 안에 식약처의 체외진단 의료기기 허가 및 신 의료기술 등록을 완료할 계획이다.

TERT는 텔로머레이즈역전사효소(Telomerase reverse transcriptase)의 약자다. 염색체의 말단에 존재하는 반복염기서열 구조인 텔로미어(telomere)를 신장시키는 효소 '텔로머레이즈 (Telomerase)'의 핵심 요소다. 이 유전자는 암세포의 무한증식을 야기하는 주요 원인으로 꼽힌다.

특히 TERT 유전자의 발현에 관여하는 프로모터(promoter) 영역에 특정 돌연변이가 발생한 경우 유두 갑상선암의 발병 또는 재발율이 높아 가장 정확한 위험 예측 지표로 발표되기도 했다.

파나진 관계자는 "TERT 돌연변이 진단 키트 개발은 인공유전자 소재인 피엔에이와 피엔에이클램프 플랫폼 기술을 파나진이 보유하고 있었기에 가능한 성과였다"며 "앞으로 이러한 기술력을 바탕으로 지속적인 신기술 개발을 추진해 분자진단 분야에서 선도기업으로 도약하겠다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr