"부산시 확진자 동선 오보로 결국 폐업" 국가배상 신청

부산시, 확진자 방문한 점포 잘못 표기했다 5일 만에 수정

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 코로나19 확진자 동선 공개 과정에서 음식점 이름이 잘못 공개돼 손님이 끊긴 음식점 점주가 결국 폐업하게 됐다며 국가배상을 신청하는 등 반발하고 나섰다.

7일 부산시에 따르면 시는 지난 2월 21일 부산 27번 확진자 동선 공개에서 확진자가 방문한 돈가스 체인점 점포를 '남천점'으로 잘못 표기했다가 5일 만에 '광안점'으로 변경했다.

부산시의 잘못된 확진자 공개로 피해를 입은 남천점 점주는 이후 손님이 끊겼다고 하소연했다.

점주 A씨는 "시어머니 상을 치르느라 동선이 잘못 공개된 사실을 사흘이 넘도록 알지 못했다. 이후 지인이 '언니 괜찮냐'고 연락이 와 알게 됐고 부산시가 동선을 수정하는데 또 하루 정도가 걸렸다"고 전했다.

A씨의 음식점은 엉터리 동선 공개와 코로나19 장기화로 4개월 넘도록 손님들의 발길이 뚝 끊겼고, 결국 지난달 30일 문을 닫았다.

A씨는 "하루 평균 손님 150여 명이 방문하는 동네 맛집이었지만 지금을 발길이 뚝 끊겼다"며 "월세가 밀리면서 음식점을 빼달라는 명도소송까지 당했다"고 호소했다.

점주 A씨는 국가배상을 받기 위한 과정을 밟고 있지만, 아직 심의가 시작되지도 않았다.

A씨는 "국가배상법에 따라 지난달 25일 부산지검 산하 부산지구배상심의회가 열렸지만, 이달 심의 대상에서는 누락됐다는 통보를 받았다"면서 "이번 달에 심의가 이뤄질지, 국가배상을 받을 수 있을지 막막하기만 하다"고 했다.

부산시에 연락해 도움을 요구했지만 원하는 답을 얻지 못했다.

A씨는 "눈물로 호소했는데도 국가배상을 신청하고 난 이후로는 도움을 드릴 수 없다는 통보를 받았다"고 말했다.

A씨는 현재 소상공인 대출 이자까지 내지 못해 집은 가압류됐고, 남편은 심한 스트레스로 병원에 입원해있다.

