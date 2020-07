정치권 “아파트 처분 부적절” 노영민 비판

[아시아경제 전진영 기자] 노영민 비서실장의 ‘반포 대신 청주 아파트 처분’ 논란과 관련, 김남국 더불어민주당 의원과 심상정 정의당 의원이 비판의 목소리를 냈다.

김 의원은 7일 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’과 진행한 인터뷰에서 “매우 부적절한 저는 행동이라고 보인다”며 이같이 말했다.

그는 “(주위에서) 고위공직자나 국회의원들이 말로는 집값 잡는다고 이야기해놓고 실제 의지가 있느냐는 비판을 많이 하신다”며 “그래서 이번에 확실하게 보여줄 필요가 있다고 보인다. 지역구 주민들에게도 미안한 마음을 갖는 게 저는 맞지 않나 싶다”고 지적했다.

김 의원은 민주당 의원들이 21대 총선 당시 실거주 1주택 외 보유 주택을 처분하는 내용으로 서명한 ‘1가구 서약서’를 언급하며 “국민들 마음은 2년이 아니라 당장 한두 달도 기다리기 어려울 정도”라면서 “좀 더 빠른 행동이 필요하다”고 밝혔다.

그러면서 “급매로 내놓으면 매물은 빠르게 소화된다”며 “엄청나게 부동산이 올랐으니 그걸 손해라고 생각하는 공직자들은 정말 나쁘다고 생각한다”고 강조했다.

같은 날 심상정 정의당 대표도 부동산 정책에 대한 불신 원인으로 노 비서실장을 지목했다. 심 대표는 이날 국회에서 열린 의원총회에서 “정부 여당의 강력한 의지 표명에도 국민은 좀처럼 신뢰를 보내지 않는다”며 이같이 말했다.

그는 “국민은 문재인 대통령의 지시나 집권 여당의 정책추진 의사보다 '똘똘한 한 채'를 챙기겠다는 노 실장의 처신을 더 강력한 신호로 받아들이고 있기 때문이다”라고 비판했다.

이어 “청와대와 여당이 1가구 1주택 정책에 행동으로 솔선수범해달라”면서 “청와대 참모, 의원, 장·차관은 물론 1급 이상 고위공직자들이 거주목적 이외 주택을 강제로 처분하는 법을 제정해 정치가 국민들의 주거 문제를 책임 있게 해결하겠다는 의지를 함께 보여 나가야 한다”고 덧붙였다.

