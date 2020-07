[아시아경제 김유리 기자] 한국건설산업연구원은 국토연구원, 한국건설기술연구원, 대한건설정책연구원이 공동 주관하고 국토교통부가 후원하는 '그린뉴딜 대응' 세미나가 오는 10일 개최된다고 7일 밝혔다.

오후 3시30분 서울 대한상공회의소에서 열리는 번 세미나는 그린뉴딜을 현장에서 이행할 시공사, 설계사 등을 대상으로 관심을 환기하고 이들의 사전 대응을 촉구하고자 마련됐다.

기조 발제는 학계와 업계로 구분돼 진행된다. 학계에서는 '그린뉴딜과 건설산업(가칭)'을 주제로 존 번 미국 델라웨어대학교 석좌교수가 영상 발표를 할 계획이다. 업계에서는 그린뉴딜 관련 기술개발 등을 발표할 예정이다. 주제 발표 후에는 엔지니어링 분야와 시공 분야로 나눠 패널토론이 열릴 예정이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr