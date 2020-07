하태경, '안희정 조화' 비판한 정의당에 "참 못됐다"

[아시아경제 이지은 기자] 하태경 미래통합당 의원이 안희정 전 지사의 모친상에 문 대통령이 조화를 보낸 것을 두고 비판한 정의당에 "참 못됐다"며 비판했다.

하 의원은 7일 페이스북에서 "안 전 지사가 죄를 저질렀다고 해도 정치적 동지였던 사람에게 문 대통령이 최소한의 슬픔은 나누는 게 인간적 도리"라며 이같이 말했다.

앞서 조혜민 정의당 대변인은 논평에서 안 전 지사가 '위력에 의한 성폭력 사건의 가해자'라며 대통령 직책을 내걸고 조화를 보낸 것은 무책임하다고 지적한 바 있다.

이에 대해 하 의원은 "철천지 원수간에도 상을 당하면 조의를 표하는데 안 지사 모친상에 조화 보냈다고 비난하는 건 너무 가혹하다"며 "더욱이 심상정 정의당 대표는 김정일 전 북한 국방위원장이 죽었을 당시 우리 정부 차원에서 조문해야 한다고 주장했다"고 지적했다.

그는 "수십만 북한 주민을 정치범수용소에 가둬 죽이고 연평도 폭격과 천안함 폭침으로 우리 국민과 청년장병들의 목숨까지 빼앗아간 반인륜범죄자의 죽음에는 애도를 주장하고 안 지사 모친상에는 조화도 못 보내게 하는 건 도대체 무슨 기준인가"라며 "정의당의 상중 악담은 고인을 욕보이는 것"이라고 비판했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr