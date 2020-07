[미국주식 종목진단] 코카콜라, 적정주가 68 달러..."매수"

워런 버핏의 최애 식료품 중 하나인 코카콜라. 최근 미국 증시 상승세에도 불구하고 코카콜라의 주가 움직임은 코로나 사태 직전 주가를 회복하지 못하고 있다. 코로나 직전 60 달러이던 주가는 6일 현재 45.23 달러로 25% 하락한 상태다.

주가 횡보에도 불구하고 코카콜라의 투자매력은 여전히 높다. 미국주식 분석 서비스를 제공하는 초이스스탁US의 분석에 따르면 코카콜라(KO)에 대해 투자매력 점수 86점으로 전체 상장기업 5,202개 중 113위, 상위 2%를 차지했다.

무엇보다 주가가 저평가돼 있는 점도 매력적이다. 코카콜라 주가는 6일 종가 기준 45.23 달러로 초이스스탁US가 산정한 적정주가 68달러 대비 33% 싸게 거래되고 있다.

초이스스탁의 미국주식 주요 서비스는 ▲종목추천 ▲추천 포트폴리오 ▲전 종목 투자매력점수 및 적정주가 ▲전 종목 투자매력 순위 ▲배당주, 성장주 등 종목 족보 리스트 ▲10년 재무차트 및 투자지표 ▲배당정보 등을 제공한다.

