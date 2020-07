함평소방서, 수난사고 대비 ‘인명구조장비함’ 일제 점검

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 함평소방서(서장 김재승)는 각종 수난사고를 대비하기 위해 저수지 등 44개 대상의 ‘수난인명구조장비함’을 일제 점검했다고 7일 밝혔다.

지난달 22일부터 지난 3일까지 진행한 이번 일제점검은 여름철 물놀이 사고 등 지속적으로 수난사고가 발생함에 따라 선제적 예방조치 및 신속한 대응을 위해 추진됐다.

중요 취약대상 4개소(돌머리해수욕장·안악해변·대동제·월천제)에 대해서는 지자체, 농어촌공사와 합동으로 진행됐다.

점검을 통해 ▲수난인명구조장비함 설치 현황 ▲통합관리 장비함 구성품 및 규격 적합여부 ▲위험표지판 설치여부 ▲잠금장치 설치여부 및 즉시 사용가능여부 등을 확인했다.

함평소방서 관계자는 “물놀이 또는 낚시꾼 익수사고 발생 시 인명피해가 발생하지 않도로 장비함 정비 등 예방활동에 최선을 다하겠다”며 “안전사고 예방을 위해 기본과 원칙을 지키고, 유사시 119에 즉시 신고해 달라”고 말했다.

