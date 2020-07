페리엔, 무신사 스토어 공식 입점…"온라인 유통 채널 확장"

[아시아경제 유현석 기자] 럭셔리 헤어 솔루션 페리엔(F?erien)은 지난 1일 온라인 패션 스토어 무신사(Musinsa)에 공식 입점하며 본격적으로 온라인 유통 채널 확장에 나섰다고 7일 밝혔다.

무신사는 3500여 개의 다양한 카테고리의 브랜드와 상품을 소개하는 패션 전문 온라인 스토어로, 스타일링 패션화보, 큐레이팅 숍 등 다양한 콘텐츠를 제공해 디지털 환경에 익숙한 MZ세대(밀레니얼 세대·Z세대)에게 인기가 높다. 페리엔은 이번 무신사 공식 입점을 통해 MZ세대를 공략하고 소비자들이 좀 더 쉽고 간편하게 제품을 구매할 수 있도록 할 계획이다.

페리엔은 무신사를 통해 '페리엔 주얼 볼륨 샴푸'와 '페리엔 주얼 볼륨 컨디셔너'를 판매하고 있다. '페리엔 주얼 볼륨 샴푸'와 '페리엔 주얼 볼륨 컨디셔너'는 페리엔의 럭셔리 헤어 솔루션 라인으로 잦은 스타일링, 펌, 컬러링 등에도 무너지지 않는 건강하고 풍성한 헤어 볼륨을 완성한다. 샴푸 제품으로는 이례적으로 '단발의 아이콘' 고준희를 모델로 발탁해 화제를 모으고 있다.

페리엔은 무신사 입점 기념으로 7월 한 달간 '페리엔 주얼 볼륨 샴푸'와 '페리엔 주얼 볼륨 컨디셔너'를 30% 할인한 가격에 제공하는 이벤트를 진행하고 있다.

페리엔 관계자는 "이번 무신사 입점을 통해 소비자층을 넓히고 페리엔 브랜드를 알리고자 무신사에 입점하게 됐다"며 "무신사 입점을 시작으로 보다 다양한 유통 채널망을 지속적으로 확대해나갈 것"이라고 말했다.

한편, 모델 고준희와 함께 작업한 페리엔의 감각적인 브랜드 필름은 오늘부터 4주간 강남대로, 도산사거리, 홍대사거리 등 무신사 옥외 광고를 통해 만날 수 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr