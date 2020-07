박이삼 이스타항공 조종사 노동조합 위원장이 7일 국회에서 기자회견을 갖고 있다. 박 위원장은 이 자리에서 "이스타항공을 회생 불가능 상태로 난도질하고, 이제 와서 체불임금 해결 등을 이유로 인수거부를 선언하고 있는 제주항공의 악질적 행태를 규탄한다"고 말했다./윤동주 기자 doso7@

