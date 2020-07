[아시아경제 오현길 기자] 롯데손해보험은 6일 최원진 최고경영자(CEO)와 임직원이 참여하는 'CEO 라이브방송'을 진행했다고 밝혔다.

양방향 라이브 방송을 통해 CEO와 임직원이 자유롭게 소통하기 위한 프로그램으로, 참가자들은 사전 대본 준비 없이 실시간 댓글로 의견을 제시했다.

회사의 비전과 전략방향, 조직문화 혁신 요청, 직장 선배로서 사회생활 팁, 근무환경 개선 요청까지 다양한 질의에 CEO가 답변하는 대화방식으로 1시간 30분에 걸쳐 진행됐다.

롯데손보 관계자는 "근무지에 상관 없이 전 임직원이 함께 소통하는 최초의 시도였고 직원들에게 높은 호응을 얻었다"며 "선진 기업 문화 조성을 위한 조직문화 개선에 주력할 계획"이라고 말했다.

