김제시, 지역 기업인과 ‘소통행정’

서흥농공단지 입주기업 애로사항 청취 등

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 김제시가 지역 기업인들의 애로 사항을 청취하며 소통행정에 나섰다.

7일 시에 따르면 박준배 시장은 (유)한스 기업부설 연구소에서 서흥농공단지 입주기업인을 대상으로 간담회를 개최했다.

이번 간담회는 서흥농공단지 기업인들과의 소통과 코로나19로 인한 애로사항 청취 등 현장 목소리를 듣기 위해 마련됐다.

이날 간담회서 기업인들은 기업규제 해소, 세금 감면, 관내 기업제품 우선 구매 및 농공단지 환경 정비 등 다양한 의견들을 건의했다.

또한 최근 코로나19로 어려워진 경제상황을 헤쳐 나갈 방안에 대한 의견을 나누면서, 지역경제 활성화를 위해 시와 기업인들이 함께 노력키로 뜻을 모았다.

박준배 시장은 “코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 기업들이 체감할 수 있는 다양한 기업지원 시책을 마련해 나갈 것이다”면서 “앞으로도 답은 현장에 있다는 마음으로 기업인들과 지속적인 소통의 자리를 마련하겠다”고 말했다.

