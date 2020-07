[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 동신대학교 대학일자리센터는 7일 대학 중앙도서관 1층 동강홀에서 재학생을 대상으로 강소기업 설명회를 개최했다고 밝혔다.

지난 6일부터 이틀 간 진행된 설명회에는 재학생 40여 명이 참여해 지역 강소기업에 대한 다양한 정보를 얻었다.

또 컨설팅 전문가의 강의를 통해 청년 추가 고용장려금 등 채용 관련 정책과 기업의 최근 인재 채용 관련 정보, 직장생활 예절을 배웠다.

오성록 대학일자리센터장은 “인재를 원하는 지역 중소기업과 취업을 희망하는 청년들 사이의 미스매치를 해소하기 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

