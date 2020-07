신임 신현승 군산 부시장 ‘시정 파악 주력’

부서별 주요 업무보고 청취 등 현안 점검

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 군산시 신현승 신임 부시장이 신속한 업무 해결을 위해 현안 파악에 돌입했다.

7일 시에 따르면 신 부시장은 지난 1일 부임 직후 업무보고를 통해 부시장 이취임에 따른 업무 공백을 최소화하고, 주요 현안사업 해결에 주력하고 있다.

이날 진행된 업무보고는 자치행정국을 시작으로 담당관, 경제항만혁신국, 보건소 등 현안 쟁점사항이 있는 주요 업무 추진현황에 집중됐다.

또 현대중공업 군산조선소 재가동, 군산 상생형 일자리 모델 추진, 강소연구개발특구 지정 등 주요 당면 현안에 대해 보고를 받았다.

더불어 군산사랑상품권, 새만금 재생에너지 사업, 군산전북대병원 건립 등 계속사업에 대한 추진 문제점도 파악해 개선 방안에 대한 논의도 이어갈 방침이다.

신 부시장은 코로나19 확산에 따른 현재 코로나 방역상황을 점검하고 향후 방역 대응 조치에 대해서도 집중 논의할 계획이다.

신현승 부시장은 “코로나19와 고용·산업위기로 많은 시민이 어려움을 겪고 있다”며 “이럴 때일수록 행정에서 보다 적극적이고 창의적으로 업무를 추진할 필요가 있다”고 말했다.

이어 “시정 방향을 함께 공유하고 해결 방법을 같이 찾을 수 있도록 상호 소통이 중요하다”고 덧붙였다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr