울산 울주군 “똑똑한 민원 순번표가 등장했네”

세무통합민원실에 지능형 순번대기시스템 구축 운영



[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 세무 민원업무 담당 창구와 호출번호 등을 한 번에 안내하는 똑똑한 순번 발행기가 울산 울주군에 설치됐다.

울주군은 방문 민원인에게 신속하고 편리한 고품질 세무 행정 서비스를 제공하기 위해 ‘지능형 순번대기시스템’을 구축했다고 7일 밝혔다.

기존에는 순번 발행기 2대로 해당 민원창구를 확인한 뒤 번호표를 발권해야 하는 번거로움이 있었다. 하지만 이번 시스템은 통합된 하나의 순번 발행기로, 창구마다 설치된 안내 모니터에는 업무별 창구번호와 호출 번호 그리고 대기인수 등을 표시한다.

또한 호출 시 음성과 화면으로 번호를 안내해 민원인이 쉽게 해당 창구를 찾아갈 수 있도록 했다.

민원인이 순서를 기다리는 동안 안내 모니터를 통해 군정 주요시책과 세정 홍보 영상 등 유익한 정보를 안내할 수 있어 군정 홍보 수단으로도 활용할 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr