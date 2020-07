함안군, ‘2019년 기준 광업·제조업 조사’ 실시

종사가 10인 이상 관내 477개 업체 대상

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 함안군은 관내 477개 업체를 대상으로 ‘2019년 기준 광업·제조업 조사’를 실시한다고 7일 밝혔다.

이번 조사는 이달 9일~8월 10일까지 관내 477개 업체를 대상으로 벌인다.

광업·제조업 부문에 대한 구조와 분포, 산업활동 실태 등을 파악해 지방자치단체의 경제와 산업정책 수립 등을 위한 기초자료로 활용하기 위함이다.

조사대상은 지난해 12월말 기준, 1개월 이상 조업실적이 있는 종사자 10인 이상 사업체 477개이며, 사업체명·연간매출액·종사자 수·디지털플랫폼 이용 여부 등 총 14개 항목에 대해 면접 조사 방식과 인터넷 조사를 병행해 실시할 예정이다.

군 관계자는 “조사를 통해 수집된 자료는 통계법 제33조에 따라 비밀이 철저히 보장되며, 통계 목적으로만 활용되니 안심하고 성실히 조사에 응해주시길 부탁드린다”고 말했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr