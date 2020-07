페이스북, 트위터 글로벌 SNS 홍콩 이용자 정보제공 중단

표현의 자유 억압 반발 차원에서 중단

홍콩, 가상사설망(VPN) 다운로드 급증

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 페이스북과 구글, 트위터 등 글로벌 SNS(소셜네트워크)가 홍콩 국가보안법에 반대, 이용자 정보제공을 중단했다.

AFP통신 등의 보도에 따르면 페이스북은 6일(현지시간) 성명을 내고 홍콩 정부와 법 집행기관의 요청이 있다고 하더라도 이들 기관에 페이스북과 자회사인 모바일 메신저 왓츠앱의 이용자 정보를 제공하지 않기로 했다.

페이스북은 "중국이 제정한 홍콩 보안법에 대해 추가적인 평가를 마칠 때까지 이번 중단 조치는 이어질 것"이라며 "이는 인권에 대한 충분한 고려 그리고 인권 전문가들과의 논의를 통해 이뤄졌다"고 설명했다.

페이스북은 "우리는 표현의 자유가 인간의 근본적인 권리라는 것을 확신하며, 사람들이 불안해하거나 두려움에 떨지 않고 자신의 견해를 표출할 수 있는 권리를 지지한다"고 강조했다.

구글과 트위터도 홍콩 보안법이 시행된 직후 홍콩 정부의 자료 제공 요청에 대한 검토작업을 중단했다고 밝혔다.

모바일 메신저인 텔레그램도 이날 성명을 통해 이용자 관련 어떤 자료도 홍콩 정부에 제공할 계획이 없다는 입장을 표명했다.

이들 글로벌 SNS는 중국에선 접속할 수 없지만 홍콩에선 제한없이 사용할 수 있다.

지난 1일부터 시행된 홍콩보안법은 외국 세력과 결탁, 국가 분열, 국가정권 전복, 테러리즘 행위 등을 금지ㆍ처벌하고, 홍콩 내에 이를 집행할 기관을 설치하는 내용을 담았다.

특히 홍콩보안법 9조와 10조는 '홍콩 정부는 국가안보를 위해 학교, 사회단체, 언론, 인터넷 등에 대해 필요한 조치를 하고, 이들에 대한 선전ㆍ지도ㆍ감독ㆍ관리 활동을 강화해야 한다'고 규정하고 있다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 750만명이 거주하는 홍콩에 중국 본토의 법이 적용됐다고 전했다. SCMP는 또 홍콩 보안법 시행 이후 VPN(가상 사설망) 다운로드가 급증했다고 덧붙었다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr