통합당, 부동산 맹공…'김현미 해임' 건의하고 여연 '긴급간담회'

[아시아경제 이지은 기자] 미래통합당이 문재인 정부의 부동산 정책에 대한 집중적인 공세에 나섰다.주호영 원내대표는 7일 정부의 부동산 정책을 총괄하는 김현미 국토교통부 장관의 해임을 건의하겠다고 밝혔다. 통합당의 '싱크탱크'인 여의도연구소는 이날 오후 당 지도부가 참석한 가운데 부동산 대책을 다루는 긴급간담회를 연다.

주 원내대표는 이날 오전 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "모든 것이 실패로 판정이 났는데 '잘 돌아가고 있다'는 사람을 둬서는 안 될 거 아니냐"며 "김 장관의 해임을 건의하겠다"고 말했다. 김 장관이 지난달 30일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 6ㆍ17 부동산 정책의 실패를 추궁하는 이용호 무소속 의원의 질의에 "지금까지 정책은 다 종합적으로 작동하고 있다"고 답한 것을 지적한 것이다. 기존의 '해임건의안 검토' 방침보다 한 발짝 더 나아갔다.

주 원내대표는 문 정부의 부동산 정책에 대해 "목표라든지 방법이라든지 시기가 전부 잘못돼서 이 정권 3년 동안 가운데 부동산 값이 52%나 올랐다"며 "그런데 지금 다시 종합부동산세를 올리겠다, 거래세를 올리겠다고 하는데, 가지고 있으면 팔도록 해야 되는데 팔지도 못하게 거래세를 올린다는 것도 앞뒤가 안 맞는 정책"이라고 날을 세웠다. 그는 또 "이 정권 들어서 이미 종부세를 한 차례 올렸을 뿐만 아니라 과표도 3년 내 올렸음에도 불구하고 안 잡히는데 또 종부세를 올린다는 것은 전혀 앞뒤가 안 맞는 정책이며, 김 장관을 빨리 교체해야 한다"고 했다.

한편 지상욱 전 의원이 새로 수장을 맡은 여의도연구원은 이날 오후 국회 본관에서 통합당 정책위원회와 공동으로 부동산정책 진단 긴급간담회를 개최한다. 그동안의 정부 부동산 대책을 지적하고, 각계 부동산 전문가와 시민이 모여 정부 부동산 정책의 문제점을 종합적으로 진단할 예정이다. 지난달 30일 지 연구원장이 새롭게 선임된 이후 처음 열리는 간담회다.

간담회에는 김종인 비대위원장, 주 원내대표, 이종배 정책위의장 등 당 지도부가 총출동한다. 이밖에 권대중 명지대 부동산학과 교수, 두성규 건설산업연구원 선임연구위원, 고종완 한국자산관리연구원장, 손태락 전 국토교통부 주택토지실장, 한승호 시민 등이 참석해 의견을 제시할 예정이다.

한편 통합당 의원들도 2주택을 매각해야 한다는 주장도 제기됐다. 통합당 소속의 대권주자인 원희룡 제주지사는 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "통합당도 이건 당의 문제가 아니라 공적인 권력을 가지고 대다수 국민들의 사적 영역에 대해서 규제하고 개입하고 여기에 대한 권력을 행사하려면 손이 깨끗해야 된다"며 "당 지도부에 공식적으로 부동산 백지신탁제를 당론으로 채택해달라고 요구하겠다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr