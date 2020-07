이랜드이츠 대표, 전 직원에 비상경영 이메일…"브랜드 철수·무급휴가 단행"

비상경영 당부 이메일, 외식사업부 전 직원에게 발송

코로나19 외식업계는 물론 산업계 전반에 큰 타격 불가피

'생존' 직면…체질 개선 주문·함께 극복하자 당부

[아시아경제 이선애 기자] 김완식 이랜드이츠 대표이사가 7일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 장기화에 따른 비상경영 돌입을 선포하고 사업전략 개편을 한다고 밝혔다.

이날 오전 김 대표는 비상경영에 힘써 달라는 내용의 이메일을 외식사업부 전 직원에게 발송했다.

김 대표는 "계속되는 외부적 요인으로 어려움이 있음에도 현장에서 묵묵히 애써주고 계심에 진심으로 감사드린다"면서 "코로나19 확산으로 인해 국내외 어려운 상황이 지금까지 이어지고 있고, 사업부도 장기간의 실적 저하가 계속되고 있어 비상경영에 돌입함과 동시에 사업 전략 개편을 진행한다"고 말문을 열었다.

이랜드이츠는 전년 대비 매출이 -40%상황이 계속되면서 적자 규모가 증가하고 있다. 사실상 이 같은 실적 악화는 이랜드이츠가 처음 겪는 경영상의 어려움이다. 사업부는 상반기 동안 선제적으로 신규 투자 축소와 부실매장 폐점, 불필요 경비 최소화했고 매장은 운영시간 단축 및 인력 최적화를 통해 매장별 생산성 증대를 강도 높게 진행했다. 이로 인해 5월에 극복의 불씨를 만들었으나, 최근 코로나19 확산세가 다시 확대됨에 따라 추가적인 자구안을 진행해야 하는 생존 위기 상황에 직면했다.

이에 대해 김 대표는 "전세계의 부정적 이슈에도 경영에 문제가 없도록 위기에서 성장할 수 있는 사업 포트폴리오를 만들지 못했고 위기의 상황은 장기화한다는 관점으로 돌파구와 대안을 빠르게 찾아 준비했어야 했는데 그렇지 못했다"면서 송구함을 표했다.

김 대표는 현 상황이 장기화 될 수 밖에 없다는 판단 하에 ▲브랜드 전략 재정비 ▲비용 통제 ▲신규 투자 자제 등을 적극 추진 추진하겠다고 밝혔다.

우선 '선택과 집중' 차원에서 브랜드 전략 재정비다. 상반기까지 약 30여개 매장을 폐점했고 추가 조치까지 고민할 방침이다. 고객에게 선택받지 못하는 브랜드를 선별해 과감히 철수함과 동시에 기존 일부 브랜드 전략을 재편한다는 것. 김 대표의 목표는

기본으로 돌아가 고객에게 더 집중하고, 상품과 서비스 중심으로 개편해 건전한 사업구조를 만드는 것이다.

다음은 고객만족과 직결된 위생, 안전, 품질 영역을 제외하고 비용 통제를 통해 생존을 위한 체질 개선이다. 신규 투자 역시 사업부 전략 속에 필수적인 경우에만 진행할 방침이다.

김 대표는 "지난 3월부터 선제적으로 대표이사는 직책 수당 포함한 급여의 50%, 임원은 30%, 조직장은 직책수당을 반납해 위기상황을 극복하고자 했지만 역부족이었다"면서 무급휴가 시행 계획도 전했다. 그는 "소수 리더급의 움직임 만으로는 사업부의 어려움을 이겨냄에 한계를 느끼며, 사업부 단위의 동참을 송구한 마음으로 부탁드린다"면서 "사업부와 우리 직장의 생존을 위해 주 1일 이상 자율적 무급휴가를 본사직원부터 9월까지 한시적으로 시행해 어려움을 극복해 나가고자 한다"고 말했다.

마지막으로 김 대표는 "현 상황은 고객을 직접 만나 서비스하는 저희의 업태에 전례 없는 큰 시련"이라면서 "이랜드이츠의 사업과 우리의 일터를 지키기 위해 모두가 하나된 마음으로 서로를 응원하고 격려하며 이 상황을 극복하자"고 당부했다.

