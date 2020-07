김두관 "명예와 재력 동시에? 바람직하지 않다…부동산 관련 공무원 모두 대상"

[아시아경제 박철응 기자] 김두관 더불어민주당 의원이 "기획재정부나 국토교통부의 다주택 소유자가 정책을 하는 것은 굉장히 문제가 있다"며 "직무 배제하고, 본인이 기피 신청을 해야 한다"고 주장했다.

김 의원은 7일 TBS라디오 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 이 같이 말하고 대상자들을 실명으로 밝히겠다는 계획도 밝혔다.

김 의원은 "역대 정부에서 굉장히 주택 정책들을 많이 입안하고 집행했지만, 실제 시장에서 그렇게 효과가 없었는데 아마 입법부를 대표하는 국회에서도 그런 흐름에 상당 부분 동조하고 함께한 게 아닌가 싶은 생각도 든다"고 언급했다.

그는 이어 "서울시 의회 의원들 대부분이 저희 당인데 상위 한 10위권에 우리 의원들이 많이 들어 있어서, 그런 부분도 좀 합리적인 기준을 만들어야 되지 않을까 싶다"고 했다.

청와대 고위공직자들이나 정부 부처의 고위공직자들 모두 해당되는지를 묻자 "그렇다. 지방정부의 토목건축 등을 담당하는 공무원들도 모두"라고 답했다.

김 의원은 "명예도 얻고, 재력도 갖고 동시에 하기가 어렵지 않느냐. 바람직하지도 않고"라고 말했다.

