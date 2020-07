김태년 “다주택·투기성 주택 보유자 중과할 것”…당내 전수조사 착수

[아시아경제 전진영 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표가 “다주택자와 투기성 주택 보유자에게 종합부동산세 등을 중과세하겠다”고 7일 밝혔다.

김 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “아파트 투기 세력을 근절하는데 모든 정책수단을 동원하겠다”며 이같이 말했다.

그는 “실수요자는 보호하는 실효성있는 부동산 안정화 대책을 마련하겠다”면서 “이와 함께 생애최초주택구입자, 신혼부부, 청년 등 실수요자들이 주택을 쉽게 구입할 수 있도록 공급대책과 금융지원방안도 마련하겠다”고 밝혔다.

김 원내대표는 그러면서 부동산 관련 후속입법 처리를 7월 중 완료하겠다는 입장을 밝혔다. 그는 “사실 작년 12·16 고강도 대책발표 이후 후속법안이 20대 국회에서 처리되지 않아 부동산 시장에 부작용이 발생하고 있다”며 “12·16 대책과 올해 6·17 대책의 후속입법과 함께 그밖에 추가로 필요한 입법과제를 7월 국회에서 신속하게 처리하겠다”고 강조했다.

조정식 민주당 정책위의장도 이날 회의에서 “기발표된 12·16, 6·17 대책에 추가 대책을 포함하는 방안도 검토하겠다”며 “최대한 신속하게 개정안을 발의해 7월 국회 내 처리하도록 하겠다”고 말했다.

조 정책위의장은 “시장 교란 세력을 이번 기회에 확실하게 퇴출하고 건전한 주택시장 질서를 만들기 위해 최선을 다할 것”이라고 덧붙였다.

민주당은 소속 의원들의 다주택 보유 전수조사에도 들어갔다. 박성준 민주당 원내대변인은 이날 회의가 끝난 뒤 기자들과 만나 “지금 당에서 의원들의 주택보유 실태를 조사하고 있다”면서 “(후속 조치 등에 대해선) 실태를 정확히 보고 판단할 것”이라고 말했다. 민주당은 지난 21대 총선 당시 후보자의 실거주 1주택외의 보유 주택을 매각하도록 하는 등의 내용이 담긴 ‘부동산 매각 서약서’를 받은 바 있다.

김남국 민주당 의원도 이날 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에서 “당에서 전수조사를 들어간 상황”이라고 했다.

김 의원은 “어제(6일) 즉시 당내 의원들이 보유하고 있는 부동산 현황이 어떻게 되는지 걸 확인하고 있다”며 “저도 오늘 오전 5시 50분엔가 부동산 계약서를 들고 오라고 했다”고 밝혔다.

전수조사 이후 지침에 대해서는 “아직까지 지침이 내려진 바는 없다”며 “기간과 관련해선 당 내부에서 토론이 있을 것이라고 생각한다”고 덧붙였다.

