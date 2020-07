'헐크' 디샘보 "메이저 우승 0순위"…'넘버 1' 매킬로이는?

[아시아경제 김현준 골프전문기자] "메이저 우승 0순위."

'헐크' 브라이슨 디샘보(미국ㆍ사진)가 올해 열리는 미국프로골프(PGA)투어 3개 메이저 모두 가장 강력한 우승후보에 올랐다. 미국 라스베이거스 스포츠 도박업체 웨스트게이트는 7일(한국시간) 디샘보의 8월 PGA챔피언십과 9월 US오픈, 11월 마스터스 등 메이저대회 우승 배당률을 10/1로 책정했다. 세계랭킹 1위 로리 매킬로이(북아일랜드) 12/1을 능가하는 수치다.

디섐보는 메이저 최고 성적이 2016년 US오픈 공동 15위에 불과하다. 이렇다할 성과를 올리지 못했다는 이야기다. 올해는 그러나 매 대회 우승 경쟁을 펼쳐 도박사들 평가가 달라졌다. 최근 7개 대회 연속 '톱 8' 진입이다. 1주일 전 매킬로이와 함께 배당률 12/1을 받았다가 6일 끝난 로켓모기지클래식 우승을 앞세워 1위로 올라섰다. 미국 라이더컵 선발 랭킹 역시 4위로 도약했다.

디섐보의 경쟁력이 장타라는 게 흥미롭다. 지난해 9월 2019시즌 직후 91㎏에서 9㎏을, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 PGA투어가 중단된 3개월 동안 또 다시 9㎏을 늘려 109㎏의 거구를 완성했다. "식이요법과 강도 높은 운동을 통해 근육량을 증가시켰다"는 자랑을 곁들였다. 실제 2020시즌 평균 드라이브 샷 비거리 1위(323.0야드)다. 지난해 34위(302.5야드)와 비교하면 엄청난 성장이다.

로켓모기지클래식 우승 과정에서는 첫날 17번홀(파5)에서 무려 377야드를 날리는 등 4라운드 평균 350.6야드를 찍었다. '부활한 골프황제' 타이거 우즈(미국)가 2005년 세인트앤드루스 올드코스에서 열린 디오픈 당시 작성한 341.5야드를 9야드나 능가한 역대급 기록이다. 디섐보는 "일단 멀리 치면 상대적으로 다음 샷이 쉬워져 홀에 더 가까이 붙일 수 있다"는 주장을 펼쳤다.

김현준 골프전문기자 golfkim@asiae.co.kr