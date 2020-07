주호영, 추미애 지휘권 발동 '청와대 배후설' 제기

"법무부, 민정수석실 통해 문서로 사전보고 후 승인받아"

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 미래통합당 원내대표는 7일 "추미애 법무부 장관의 수사지휘권 발동 배경에 청와대가 있다"며 청와대 배후설을 제기했다.

주 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "법무부가 민정수석실을 통해 문서로 사전에 보고한 후 청와대의 승인을 받았다는 사실을 파악했다"며 "윤석열 검찰총장 죽이기가 추 장관의 독단적 행동이 아니라 청와대의 배후조종과 협력에 의해 치밀하게 진행되고 있다는 것을 의미한다"며 이같이 말했다.

주 원내대표는 "문재인 대통령이 6월 22일 추 장관과 윤 총장에게 과감한 개혁 방안을 마련하라면서 서로 협력하라는 듯한 자세를 취했지만, 법무부의 수사지휘권 발동 보고까지 받으며 모르는 척 방기하는 건 국민 기만일 뿐 아니라 임명권자로서 갈등을 방치하고 있는 아주 비겁한 처사"라고 비판했다.

주 원내대표는 "살아있는 권력을 수사했다는 이유로 임기가 보장된 우리 검찰총장을 왜 찍어내려 하나"라며 "검찰 무력화 시도에 대해 청와대의 명백한 입장 표명이 있어야 한다"고 밝혔다.

주 원내대표는 이날 회의 직후 기자들과 만나 청와대 배후설 근거에 대해 “저희들이 확인했다는 말씀만 드리고 확인 형태나 방법은 말씀을 안 드리는 게 좋을 것 같다”고 말했다.

