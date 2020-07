카이노스메드, 4본부 체제로 개편…"이재호 부사장 CFO로 영입"

[아시아경제 유현석 기자] ‘뇌 질환 치료제(CNS Drug)’ 개발기업 카이노스메드 카이노스메드 284620 | 코스닥 증권정보 현재가 5,430 전일대비 120 등락률 +2.26% 거래량 1,586,294 전일가 5,310 2020.07.07 10:13 장중(20분지연) close 는 최근 조직 개편을 단행, 장기 성장을 위한 기반을 마련했다고 7일 밝혔다.

카이노스메드는 기존 부설연구소, 신사업개발부, 경영지원부 체제에서 신약개발본부, 신규사업본부, 경영전략본부, 경영지원본부 등 4개 본부 체제로 개편, 전문성을 강화했다.

이 회사는 인수합병(M&A)과 기업투자 전문가인 이재호 부사장을 재무최고책임자(CFO)로 영입해 경영전략본부장으로 임명했다. 신규사업본부와 신약개발본부는 각각 이구 부사장과 정재욱 이사가 맡게 됐다.

파킨슨병 치료제(KM-819)는 이전과 같이 이재문 부사장이 미국 자회사인 패시네이트 테라퓨틱스(FAScinate Therapeutics)에서 임상 개발을 전담한다.

회사 관계자는 “카이노스메드는 이번 조직 개편을 통해 보다 젊고 장기 성장할 수 있는 시스템을 갖추게 됐다”며 “기존 파킨슨병 치료제 등 신약개발사업 뿐만 아니라 국내외 M&A와 신규 사업을 통한 안정적인 성장에 주력할 것”이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr