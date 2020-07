[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산경찰청이 7일 오전 오거돈 전 부산시장의 성추행 의혹 사건과 관련해 부산시청에 대한 압수수색을 하고 있다.

오 전 시장은 집무실에서 여성 공무원 성추행한 사실을 시인하고 시장직에서 물러났다.

경찰은 오 전 시장의 성추행 관련 수사를 마무리했으나 직권남용 등 각종 의혹에 대해 수사 마무리 단계에서 최종적으로 확인할 사항이 있어 검찰과 협의해 부산시청 관계자 사무실 등에 대해 압수수색에 들어간 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “부산시청 등에 대한 압수수색이 진행되고 있지만 세부적인 수사 내용은 알려줄 수 없다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr