원희룡 "손이 깨끗해야 한다…통합당도 집 팔아라"

[아시아경제 강주희 인턴기자] 원희룡 제주지사가 7일 고위 공직자들의 서울 강남 부동산 보유에 대한 국민적 불신이 높은 것과 관련해 "미래통합당 다주택자 의원들도 집을 팔아야 한다"고 주장했다.

원 지사는 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "이건 당의 문제가 아니라 (국회의원이라는) 공적인 권력을 가지고 국민의 사적 영역에 대해 규제하고 개입하는 일이다. 권력을 행사하려면 손이 깨끗해야 한다"며 이같이 말했다.

이어 "대통령 비서실장부터 본인들이 강남 불패 신호에 따라 살고 있다는 걸 온몸으로 보여주는데 이렇게 되면 부동산 문제의 해결은커녕 부동산 문제를 해결을 논할 자격이 있느냐"면서 "능력이나 결과 이전에 자격 시비부터 붙기 때문에 이 정권의 위선적인 이중성으로 인해서 대다수 국민들이 가장 아파하는 부동산 문제에 대해선 접근도 못 하는 것"이라고 지적했다.

그러면서 "집을 팔든 말든 그게 본질은 아니다. 그들이 판다고 해서 국민들이 집이 생기나? 서민들 주거안정 문제가 해결되느냐"며 "(그렇지만) 문제는 대통령 비서실장, 국회의원들, 장관 상당수가 강남에 아파트나 상가 같은 걸 움켜쥐고 이걸 안 놓고 있으니 능력이나 문제해결 이전에 자격 시비가 붙는 것"이라고 비판했다.

원 지사는 "본격적인 내 집 마련, 부동산 문제 해결을 위한 국민 신뢰를 회복하기 위해서는 초당인 논의 진행돼야 한다"면서 2007년 자신이 내놓았던 '고위공직자 부동산 백지 신탁제도' 을 당론으로 채택할 것을 요구할 계획이라고 덧붙였다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr