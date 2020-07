대구 미군부대 인근 개발PF 자금모집 지연

NH투자증권 등 주관으로 1800억 투자자 모집

코로나로 지연된 대구 PF 한꺼번에 몰려 사업성 의문

[아시아경제 임정수 기자] 대구광역시 대명동 미군 부대(캠프워커) 주변 주거복합 신축 사업을 위한 프로젝트파이낸싱(PF) 자금 조달이 지연되고 있다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 사업이 지연된 대구 지역 PF 물량이 쏟아지면서 기관 투자가들의 투자 우선순위에서 밀리는 분위기다.

7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 캠프워커 주거복합 신축 사업 시행사인 세광알이텍은 NH투자증권 등을 주관사로 1800억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 투자자를 모집하고 있다. 조달한 자금은 토지비, 공사비, 금융비용 등으로 사용할 계획이다. 대출 금리는 4%로, 수수료 1%를 고려한 전체 수익률(All-in)은 4.21% 수준이다.

세광알이텍은 대구 남구 대명동 지역 대지 1만8723㎡(5663.98평)에 연면적 20만1970.5㎡(6만1096.07평) 규모의 주거시설을 지을 계획이다. 지하 4층~지상9층 아파트 4개동(864세대)과 오피스텔 1동(230실), 근린생활시설 등이 들어선다. 용적률은 약 760%다. 현대건설이 시공을 맡았다. 바로 뒤편 캠프워커 헬기장 반환 부지에는 대구 최대 규모의 도서관이 들어설 예정이다.

주관사단은 PF 적기 상환을 위한 여러 단계의 안전장치를 마련했다. PF 대츨의 LTV는 29.1%로 약 60% 분양이 이뤄지면 안정적으로 상환받을 수 있다. 또 현대건설이 책임준공을 제공하기로 했다. 지방자치단체 등으로부터 적기에 준공 허가를 받지 못하면 PF 상환 책임을 부담하겠다는 조건이다. 시행사 대표이사가 연대보증을 제공하고 주식도 담보로 내놓았다. 무궁화신탁이 신탁사로 참여해 사업 및 자금을 관리한다.

하지만 PF 투자자 모집이 순조롭지 않은 상황이다. 기관 투자가들이 다른 PF 투자처 대비 상대적으로 사업성이 떨어지는 것으로 평가하는 것으로 알려졌다. 한 투자기관 관계자는 "코로나19로 대구 지역 PF 사업들이 계속 미뤄져 오다가 7월 들어 여러 곳에서 한꺼번에 사업을 재개하기 시작했다"면서 "대구 분양 물량이 같은 시기에 몰리면 상대적으로 해당 지역의 사업 성과가 저조할 가능성이 크다"고 분석했다.

PF의 낮은 수익률도 투자자 모집을 저해하는 요인으로 꼽힌다. IB업계 관계자는 "투자기관들의 PF 기대 수익률은 서울과 수도권 지역의 경우 4% 내외, 대구를 포함한 지방 주요 지역의 수익률은 5% 이상"이라며 "대구 지역 다른 PF 금리에 비해 수익률이 낮다"고 평가했다. 이 관계자는 "정부의 부동산 규제가 지속적으로 강화되면서 분양 수요도 줄어들 것"이라고 내다봤다.

또 다른 관계자는 "부동산 규제와 코로나 사태 이후 투자기관들이 PF 사업장의 사업성에 대한 옥석가리기를 까다롭게 하고 있다"면서 "지방 사업장의 경우 PF 조달에 어려움을 겪는 곳이 많아질 것"이라고 전망했다.

임정수 기자 agrement@asiae.co.kr