부천시, 국공립어린이집 2곳 개원…500가구 이상 공동주택 내 의무설치

[아시아경제 박혜숙 기자] 경기 부천시가 안전하고 쾌적한 공보육 환경 조성을 위해 국공립 어린이집 2곳을 새로 개원했다.

7일 시에 따르면 이번에 신규 개원한 중동센트럴파크어린이집과 이편한온수어린이집은 지난해 9월 개정된 영유아보육법에 따라 신규 500가구 이상 공동주택 내 의무적으로 설치한 1·2호 어린이집이다.

부천시는 올해 1월부터 4월까지 상동하늘꿈어린이집, 중동해링턴어린이집, 이편한심곡어린이집, 아침햇살어린이집 등 4곳을 신규설치해 정원 149명을 확보했다.

이번 신규 개원에 따라 146명의 국공립 정원을 추가 확보하며 2018년 6월 말 10.2%였던 국공립 어린이집 이용률은 14.0%로 대폭 증가했다.

시는 앞으로도 500가구 이상 공동주택 내 의무설치 외에도 다양한 방법을 통해 국공립어린이집을 지속적으로 늘려 나갈 계획이다. 이를 위해 민간·가정어린이집의 장기 임차를 통한 국공립 전환, 생활 SOC 사업을 통한 복합시설 내 국공립 어린이집 확충 방법 등을 논의하고 있다.

부천에서는 올해 상반기 신규 확충된 6곳를 포함해 총 50곳의 국공립 어린이집이 운영 중이다.

부천시 관계자는 "앞으로도 보육의 공공성을 확보하고 부모·영유아·교사 모두 만족할 수 있는 안전한 보육환경 조성에 힘쓰겠다"며 "국공립 어린이집 뿐만 아니라 열린어린이집, 공공형어린이집 등을 꾸준히 확대해 탄탄한 보육 인프라를 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.

