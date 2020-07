[사고]포스트 코로나 시대 노후전략을 묻다

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 저금리와 저성장 기조가 심화돼 재테크에도 많은 변화를 가져오고 있습니다. 조기 퇴직자들은 더욱 늘어나 노후에 대한 철저한 대비가 절실한 상황입니다. 아시아경제신문은 '포스트 코로나 시대 은퇴 설계'를 주제로 '2020 골드에이지 포럼'을 열어 코로나19 이후 노후 준비을 위한 솔루션을 제시하고자 합니다. 존 리 메리츠자산운용 대표의 기조강연을 비롯해 다양한 분야의 전문가들이 은퇴 준비와 재테크 노하우를 전달합니다.

▲일정 : 7월9일(목) 오전 9시~오후 1시 서울 명동 은행회관 2층 국제회의실

▲주최 : 아시아경제

▲후원 : 보건복지부, 금융위원회, 금융감독원, 은행연합회, 금융투자협회, 생명보험협회, 손해보험협회

▲대상 : 예비은퇴자, 직장인, 은행ㆍ보험ㆍ증권 등 금융기관 종사자, 연금 및 은퇴설계 전문가 등

▲문의 : 아시아경제 골드에이지포럼 사무국(02-2200-2158)