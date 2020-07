미샤·어퓨, 동행세일 동참

[아시아경제 조유진 기자] 에이블씨엔씨 에이블씨엔씨 078520 | 코스피 증권정보 현재가 8,930 전일대비 40 등락률 -0.45% 거래량 26,637 전일가 8,970 2020.07.07 09:24 장중(20분지연) close 가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 피해극복과 내수 활성화를 위해 진행 중인 대한민국 동행세일에 동참한다.

에이블씨엔씨는 자사 화장품 브랜드인 미샤와 어퓨가 ‘대한민국 동행세일 원플러스원’ 행사를 이달 12일까지 진행한다고 7일 밝혔다.

이번 행사에서는 미샤 1260여 개, 어퓨 570여 개 등 총 1800여 제품들을 원플러스원으로 구입할 수 있다.

미샤의 베스트셀러인 ‘더 퍼스트 트리트먼트 에센스’, 가성비 수분크림으로 유명한 ‘수퍼아쿠아 울트라 히알론 크림’, 강력한 고정력이 장점인 ‘4D마스카라’ 등이 이번 행사에 포함됐다.

어퓨도 여러 인기 제품들을 이번 행사에 선보인다. 피부 잡티 관리를 도와주는 ‘산뽕나무 잡티앰플’, 병풀추출물이 들어있는 ‘마데카소사이드 크림’ 등이 준비됐다. ‘과즙팡 틴트’, ‘파스텔 블러셔’등 메이크업 제품들도 하나 사면 하나를 더 받을 수 있다.

에이블씨엔씨 이준성 마케팅부문 전무는 “코로나19로 인한 피해를 줄이는데 조금이나마 보탬이 되고자 이번 행사를 준비했다”며 “에이블씨엔씨 제품들을 저렴한 가격에 구입할 수 있는 기회가 고객분들에게 작은 위안이 됐으면 한다”고 말했다.

