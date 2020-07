삼성물산 구호, 프리폴 컬렉션 출시

[아시아경제 조유진 기자] 삼성물산 패션부문의 미니멀 컨템포러리 브랜드 구호가 볼륨 실루엣과 청량한 소재를 조화한 프리폴 시즌 컬렉션을 출시했다고 7일 밝혔다.

구호는 올 가을겨울 시즌 컨셉을 ‘재해석(Reinterpretation)’으로 정했다. 과거에 사랑 받은 아이템이나 디테일에 현대적인 감성을 더해 지속 가능한 클래식으로 재해석했다.

특히 프리폴 시즌 컬렉션에서는 역사적 시대 속 볼륨 실루엣을 모던하게 풀어낸 미니멀하고 여성스러운 룩을 선보였다. 또 리넨, 나일론 등 청량한 소재를 주로 사용해 지금부터 초가을까지 활용할 수 있는 상품들로 구성했다.

구호는 잔잔한 셔링을 넣은 점퍼와 러플 디테일의 스커트를 매치해 입체적인 볼륨감을 살린 스타일링을 제안했다. 점퍼, 스커트 모두 리넨 혼방 원단을 적용해 촉감은 시원하다.

아코디언 주름, 체크 패턴, 비대칭 기장이 어우러진 슬리브리스 원피스도 출시했다. 가볍고 탄탄한 소재에 독특한 디자인 요소들을 담아 경쾌한 무드를 연출했다.

또 목선이 살짝 드러나는 칼라와 큰 아웃 포켓 패치로 레트로한 느낌을 낸 반팔 셔츠 원피스, 볼륨 소매를 적용한 스트라이프 셔츠 원피스, 슬림한 실루엣에 벨트로 허리 라인을 강조한 브이넥 블라우스/팬츠 코디네이션도 선보였다.

구호의 전략 아이템으로 자리잡은 가방과 신발도 주목할 만하다. 구호는 컴피 슈즈와 캔버스 버킷백을 중심으로 매 시즌 주요 스타일이 수차례 리오더에들어가는 등 액세서리 품목의 반응이 좋다.

이번에는 실용적인 나일론 소재를 적용한 쇼퍼백, 미니 숄더백과 PVC/소가죽 소재를 혼용한 청키 스니커즈, 천연 소가죽의 로퍼 슬라이드 등을 출시했다.

한편 구호는 올 가을겨울 시즌 브랜드 뮤즈로 세계적인 톱모델 김성희를 발탁했다. 김성희는 화보 속에서 감각적인 포즈와 함께 시크한 매력을 드러내 구호의 스타일링을 더욱 우아하게 완성했다.

김현정 구호 디자인 디렉터는 “역사적 시대에서 많이 활용됐던 ‘볼륨’의 요소들을 구호만의 감성으로 현대적이고 간결하게 풀어냈다” 라며, “셔링, 러플이나 퍼프 소매 등 디테일을 과하지 않고 자연스럽게 응용한 아이템으로 본인의 여성미를 표현해보길 바란다” 라고 말했다.

구호의 프리폴 시즌 상품은 전국 구호 매장 및 삼성물산 패션부문 통합 온라인몰 SSF샵에서 만나볼 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr