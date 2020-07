[아시아경제 이민지 기자] 글로벌 자산운용사 베어링자산운용 박종학 대표이사가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 응원하는 ‘스테이 스트롱’ 릴레이 공익 캠페인에 동참했다고 7일 밝혔다.

스테이 스트롱 캠페인은 코로나19로 어려운 시기를 함께 이겨내자는 의미로 지난 3월 외교부에서 시작한 글로벌 캠페인이다.

박종학 대표는 우리자산운용 최영권 대표로부터 추천을 받아 이번 캠페인에 참여하게 됐다. 박 대표는 다음 주자로 박천웅 CFA한국협회 회장·이스트스프링자산운용 대표와 최만연 블랙록자산운용 대표, 그리고 공선욱 ㈜미디어윌네트웍스 대표를 추천했다.

박 대표는 “또 다시 지혜를 모으고 다 같이 힘을 뭉치면 이번 코로나19 도 이겨낼 수 있을 것”이라며 “다양한 기술의 진보와 더불어 새로운 환경에 적응해 나가면 경기도 점차 회복될 것”이라고 말했다.

