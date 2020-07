[아시아경제 조유진 기자] LG생활건강(대표 차석용)은 자연발효 뷰티 브랜드 숨37°의 럭셔리 라인 로시크숨마에서 ‘젤-투-오일 클렌저’와 ‘엘릭서 폼 클렌저’를 출시했다고 7일 밝혔다.

로시크숨마 젤-투-오일 클렌저는 흘러 내리지 않는 젤 타입의 클렌징 오일로 포인트 메이크업은 물론 피지와 각질, 미세먼지까지 한번에 세정해주는 첫 단계 클렌징 제품이다.

황금빛 젤 제형을 부드럽게 문지르면 순식간에 고보습 오일로 변하며 노폐물을 닦아주고, 마치 스파에서 케어를 받은 듯 마사지 효과를 전달한다. 또한 로시크숨마만의 스킨 케어 성분을 함유, 땅김없이 촉촉하면서도 매끈하게 마무리해준다.

풍성한 거품으로 세안 후에도 부드럽고 편안한 느낌만 남기는 로시크숨마 엘릭서 폼 클렌저도 고급스러움을 더한 디자인으로 업그레이드 출시했다.

