한화 호텔·리조트·워터파크·아쿠아리움, 비대면 서비스 도입

[아시아경제 차민영 기자] 한화호텔앤드리조트는 특급호텔, 리조트, 워터파크, 아쿠아리움 등 전 사업군에 걸쳐 비대면 서비스를 도입, 운영해 포스트코로나 시대를 준비하고 있다고 7일 밝혔다.

한화호텔앤드리조트에서 진행하는 비대면 서비스는 안전한 휴식 제공을 목표로 한다. 대표적으로 ▲호텔 레스토랑 메뉴 드라이브스루 상품 구성 ▲키오스크 도입 ▲비대면 방역 활동 ▲일대일 화상 비대면 서비스 교육 등이 있다.

특급호텔 더 플라자는 셰프들의 시그니처 메뉴를 사무실과 가정에서 편하게 즐길 수 있도록 구성한 드라이브스루 상품을 판매하고 있다. 지난 5월 처음 선보인 이후 매출도 전년 동기간 대비 5% 상승했다. 상품은 44년 전통 중식당 도원과 한국 3대 호텔 뷔페 세븐스퀘어의 시그니처 메뉴로 구성돼 있으며 셰프가 픽업 시간에 맞춰 조리한다. 최소 1일 전 전화 또는 네이버 예약을 통해 주문 가능하며 호텔 후문에서 픽업 가능하다.

한화리조트 설악 쏘라노에서는 드라이브스루 방식으로 방문객 발열 체크를 진행하고 있다. 최근 안전을 위해 대표 투숙객 1명만 로비 체크인을 권장하는 상황에서 나머지 투숙객들의 건강을 체크하기 위한 방안이다. 설악 워터피아는 안전한 거리두기를 위해 여름 성수기 시즌 입장객과 썬베드 등의 야외 시설물을 50% 축소 운영한다. 워터슬라이드 등 놀이기구 탑승 시에도 동반 가족 등의 동승을 권장하고 탑승 시에도 거리를 두고 앉도록 안내하고 있다. 매표소, 정산소, 물품 대여소 등에 투명 아크릴 차단막 설치, 입장 시 QR코드 등을 통한 출입자 명단 작성, 열화상 카메라 설치도 병행하고 있다.

한화 아쿠아플라넷은 비대면 서비스 강화를 위해 키오스크 기능을 강화했다. 아쿠아리움 내 푸드코트 키오스크는 음식 조리 및 완료 상태를 카카오톡 알림톡으로 안내해 현장 대기줄을 없앨 예정이며, 모든 키오스크에 카드사와 통신사 할인 기능 및 간편결제 등을 추가해 편리성도 높인다. 비대면 교육 콘텐츠 생태설명회는 온라인으로 운영하고, 선착순 미션 수행 고객을 대상으로 아쿠아 캔들 만들기 체험 기회도 제공한다.

호텔 임직원 서비스 교육도 일대일 화상 비대면 방식으로 확대 시행 중이다. 집합 형태의 대면 교육 위주에서 교육의 적시성과 효율성을 높이고자 작년부터 비대면 화상 서비스 교육을 시작한 데 이어 코로나19 이후에도 이어가고 있다.

회사 관계자는 “현재 호텔&레저 서비스 업계는 코로나19 발병 이후 기존에 축적된 모든 데이터와 경험만으로는 설명될 수 없을 만큼 다양한 곳에서 큰 변화를 맞이하고 있다”며 “국내를 대표하는 호텔&레저 서비스 기업으로서 비대면 서비스를 포함한 새로운 활동과 전략으로 다가올 포스트 코로나 시대에 우위를 점할 수 있도록 최선을 다할 예정”이라고 말했다.

