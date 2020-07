문화재청과 세종연구소는 8일 오전 10시 북한 문화재 교류 정책역량 강화 및 국민의 문화유산 향유기회 확대를 위한 업무협약을 맺는다. 앞으로 북한 문화재 교류 정책 및 현황 자료를 공유하고, 관련 연구와 정책 기획을 공동 추진한다. 문화재 교육 프로그램과 현장체험 기회도 함께 마련한다. 문화재청 관계자는 “실무협의회 구성 및 운영을 통해 구체적이고 실질적인 협력 방안을 모색할 계획”이라고 했다. 정재숙 문화재청장은 협약식 뒤 세종연구소 교육생을 대상으로 특강 ‘신화장구지(新花長舊枝), 문화유산은 오래된 미래다’를 한다. 세종연구소는 1986년 설립된 통일·외교·안보 정책연구기관이다.

