삼성전자, 무풍에어컨 디즈니 컬렉션 출시

[아시아경제 이기민 기자] 삼성전자가 ‘무풍에어컨 벽걸이 와이드’에 디즈니 인기 캐릭터 디자인을 적용한 ‘디즈니 컬렉션’을 7일 출시했다고 밝혔다.

삼성전자는 지난 4월 ‘겨울왕국 2(Frozen II)’ 에디션을 선보인 데 이어 7가지 캐릭터를 새롭게 선보인다.

이번 컬렉션은 총 2020대 한정으로 판매되며, 소비자가 디즈니 ‘겨울왕국 2’의 올라프와 ‘미키마우스’, ‘미키&미니마우스’뿐만 아니라 마블의 ‘아이언맨’과 ‘스파이더맨’, 픽사 ‘토이스토리’의 우디와 버즈 등의 패널을 직접 선택할 수 있다. 앞서 디즈니는 2006년과 2009년 픽사와 마블 엔터테인먼트를 각각 인수하면서 캐릭터들도 디즈니의 소유가 됐다.

이번 컬렉션에는 아이들뿐만 아니라 캐릭터에 관심이 많은 어른들인 ‘키덜트(kid+adult)’까지 겨냥한 마블의 인기 캐릭터가 추가된 것이 특징이라고 삼성전자는 설명했다.

디즈니 컬렉션은 2020년형 무풍에어컨 벽걸이 와이드 제품과 디즈니 캐릭터가 적용된 패널 1종으로 구성됐다. 소비자들은 일반 패널과 캐릭터 패널을 자유롭게 갈아 끼우며 사용할 수 있다.

이 제품의 출고가는 108만원이며, 캐릭터 적용 패널은 주문제작 방식으로 주문 후 3주내 본품과 별도로 순차 배송될 예정이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr