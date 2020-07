[아시아경제 온라인이슈팀] 클레오 출신 채은정이 우월한 미모를 뽐냈다.

최근 채은정은 자신의 인스타그램에 "??????? ?????? ?????????????? ??????? ???????네??" 라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 채은정은 밀착된 원피스를 입고 포즈를 취하고 있는 모습이다. 이에 팬들은 "미녀가수. 눈이 반짝반짝" 라며 댓글을 달았다.

한편 채은정은 지난 1999년 3인조 여성 걸그룹 클레오로 데뷔했다. 가수 활동외에도 필라테스 강사로도 활동 중이다.

