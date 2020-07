1학기 이어 학자금 대출금리 추가 인하…2학기 1.85%

1학기 2.0%에서 0.15%p 인하

일반상환 학자금대출 지연배상금율 3.85%

[아시아경제 이현주 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 1학기에 이어 2학기에도 학자금 대출금리가 인하된다.

교육부와 한국장학재단은 1학기 2.0%였던 학자금 대출 금리를 0.15%p 인하해 2학기부터는 1.85%로 대출을 시행한다고 7일 밝혔다.

이를 통해 교육부와 재단은 2019년 대비 올해 174억원, 2021년 이후에는 매년 218억원에 달하는 이자 부담이 줄어들어 약 130만명이 혜택을 볼 것으로 예상했다.

소득 수준에 상관 없이 대출 받을 수 있는 일반상환 학자금대출의 지연배상금율은 1학기(4.5%) 대비 0.65%p 인하한 3.85%로 시행한다.

취업 후 상환 학자금 대출자가 해외 유학을 갈 경우에 발생하는 연대보증 절차를 폐지하고 일반상환 학자금 대출 사전 승인을 등록마감일 5일 전에서 학기 개시 월 10일 전까지로 확대한다.

2학기 학자금 대출은 9일부터 학생들은 본인의 공인인증서를 사용해 한국장학재단 홈페이지 또는 모바일 애플리케이션으로 신청할 수 있다. 신청은 10월 15일 오후 2시까지, 등록금 대출 실행은 같은 달 15일 오후 5시까지다.

