세븐일레븐, 미니언즈 캐릭터 상품 출시

[아시아경제 이승진 기자] 편의점 세븐일레븐은 유니버셜 스튜디오와 공식 브랜드 제휴를 체결하고 다양한 카테고리에서 미니언즈 캐릭터 컬래버레이션 상품을 순차적으로 선보인다고 7일 밝혔다.

세븐일레븐이 선보이는 상품은 디저트, 유음료, 음료, 냉동 카테고리 8종이다. 우선 8일 미니언즈 ‘에그타르트(1600원)’와 ‘크림치즈타르트(1700원)’ 2종을 출시한다.

미니언즈 타르트 2종 출시를 시작으로 이달 15일엔 자체 브랜드(PB) 상품인 세븐셀렉트 가공우유 4종이 미니언즈 캐릭터 옷을 입고 리뉴얼 출시된다. 딸기, 초코, 바나나, 카페라떼 등 4가지 맛이며 가격은 1200원이다.

이와 함께 세븐일레븐 오렌지와 망고를 함께 섞어 하절기 달콤한 열대과일의 맛을 시원하게 즐길 수 있는 ‘미니언즈 스파클링오렌지망고(1200원)’, 부드러운 핫케익에 육즙가득한 의성마늘비엔나가 들어간 ‘미니언즈 미니핫도그(10개입, 5000원)’도 출시한다. ‘미니언즈 미니핫도그’는 튀기지 않고 구워 맛이 담백하며 한입 크기 사이즈로 간편하게 즐길 수 있다.

세븐일레븐은 8월 중으로 냉장, 빵, 과자 등의 카테고리에서 약 20여종의 미니언즈 상품을 추가로 선보이는 등 전체적으로 약30종의 미니언즈 캐릭터 콜라보 상품을 운영할 계획이다.

