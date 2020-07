충남, ‘방문판매업 등 ’집합제한·금지‘ 19일까지 연장

[아시아경제(내포) 정일웅 기자] 충남도는 방문판매업 등에 내린 집합제한·금지 행정조치 기간을 오는 19일까지 연장한다고 7일 밝혔다.

앞서 도는 지난달 18일부터 2주간 지경 내 방문판매업 등에 동일한 행정조치를 내렸다.

하지만 최근 방문판매업과 관련된 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 계속 발생하는 점을 고려해 집합제한·금지 기간을 연장한다는 게 도의 설명이다. 19일 이후에도 차후 상황에 따라 기간 연장이 가능하다는 여지도 남겼다.

집합제한·금지 대상 업종은 ▲다단계판매업 2개소 ▲방문판매업 702개소 ▲후원방문판매업 163개소 등 867개소로 전화권유판매업은 대상에서 제외된다.

대상 업종에 각 업소는 집합제한·금지 기간 중에 상품설명회와 교육, 레크리에이션 등 모임이 금지된다. 또 사업주와 판매자, 이용자 간의 집합제한과 대상시설 운영 및 이용 시 방역 수칙 준수 등을 적용받는다.

행정조치를 지키지 않은 업소 및 이용자는 시장·군수가 즉시 집합금지 및 고발 조치할 수 있고 행정조치 미이행으로 확진자가 발생한 경우에는 입원·치료비와 방역비 등에 쓰인 비용을 청구(구상권)한다는 것이 도의 방침이다.

도 관계자는 “방문판매 관련 감염이 전국적으로 확산되면서 도내에서도 관련 확진자 발생이 끊이지 않고 있다”며 “지역사회 확산을 막고 도민의 건강과 안전을 지키기 위한 이번 조치에 업계가 적극 협조할 것을 당부한다”고 말했다.

